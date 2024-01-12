12 yıl önce çocukluk arkadaşını öldürmüştü! Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı kavgada Metin Beyazıt'ın ölümü 3 kişinin yaralanmasından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıkan ve geri dönmeyerek firar eden İbrahim Turan'ın, Saygı Mahallesi 2662 Sokak'taki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelinin kaldığı adresin etrafını sardı. Savcılık talimatı ile eve operasyon düzenleyen polis, İbrahim Turan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Turan'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.