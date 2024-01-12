Acılı babanın adalet arayışı

İzmir'in Tire ilçesinde, 9 Eylül günü motosikletiyle İstasyon caddesi üzerinde dönüş yapan otomobille çarpışarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Onur Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz, her hafta oğlunun mezarı başında göz yaşı döküyor.

'HER GECE RÜYAMA GİRİYOR'

Kazada oğlunun suçluymuş gibi gösterildiğini öne süren baba Yılmaz, "Aylardır topladığım deliller var. Tüm bulgular oğlumun ölümünde kusurun karşı tarafta olduğunu gösteriyor. Her gece rüyalarıma giren oğlum 'Baba neden hakkımı aramıyorsun, ben suçsuzum' diyor. Benden bu olayın aydınlatılmasını istiyor" dedi.

Acısını bir ebeveyn olarak tarif etmenin mümkün olmadığını belirten 47 yaşındaki Yılmaz, "Kaza gecesi Onur'un motosikletiyle çok hız yaptığını söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Ortaya çıkan kamera görüntüleri bizim görüşümüzü net şekilde destekliyor. Kazaya karışan otomobil, ana caddeden ara sokağa dönmek isterken oğlumun geçiş yapmasını beklemiyor. Bir anda motosikletin şeridine giriyor ve kaza bu şekilde gerçekleşiyor. Avukatımız gerekli hazırlıkları tamamladı. Mahkeme süreci en kısa sürede başlayacak" şeklinde konuştu.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Kendisinin işi gereği İzmir'in Dikili ilçesinde yaşadığını anlatan gözü yaşlı baba, "Her hafta sonu düzenli olarak Tire'ye gelip Onur'un mezarını ziyaret ediyorum. Saatlerce mezarının başında oturarak onunla konuşuyorum. Mezar taşını okşayıp, başında dualar ediyorum. Allah, evlat acısının kimselere yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

9 Eylül gecesi, 17 yaşındaki Onur Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İstasyon caddesinden, Çimen sokak yönüne doğru dönüş yapmak isteyen M.G'nin kullandığı otomobille çarpışmıştı. Onur Yılmaz, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, motosikletin arkasındaki arkadaşı Hüseyin Kuşçu (18) ise hafif şekilde yaralanmıştı.