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İzmir ile Van arasında gönül köprüsü kuruldu

HABER MERKEZİ
İzmir ile Van arasında gönül köprüsü kuruldu

İZMİR'DE gönüllü kadınlar tarafından kurulan "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu, Van'ın Çaldıran ilçesinde ihtiyaç sahibi bin kişiye yardımda bulundu. İzmir'de yaşayan gönüllü kadınların kurduğu yardım grubu, birçok ilde ihtiyaç sahiplerine destek veriyor.

HEDİYE PAKETLERİ DAĞITILDI

BU kapsamda Çaldıran ilçesine gelen kadınlar, Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin katılımıyla mahallelerdeki ihtiyaç sahibi bin kişiyi evlerinde ziyaret etti, giyim, ayakkabı ve oyuncaklardan oluşan hediye paketleri verdi. Grup başkanı Mine Kapı, kurdukları yardım grubuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin birçok yerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Kapı, "Köy okullarına ana sınıfı, hastanelere çocuk için oyun parkları kuruyoruz, toplu sünnet programları düzenliyoruz. Çaldıran'da ihtiyaç sahibi bin kişiyi evlerinde ziyaret ettik, kıyafet hediye ettik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. İzmir ile Çaldıran arasında gönül köprüsü kurmak istedik. Burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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