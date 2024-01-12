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Haberler İzmir İzmir'de berber dükkanına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

İzmir'de berber dükkanına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Son dakika İzmir haberkeri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde berber dükkanına baskın yapan ekipler uyuşturucu madde, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirdi, 1 kişiyi de gözaltına aldı.

DHA
İzmir’de berber dükkanına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

İzmir'de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğuna ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına baskın yaptı.

Savcılık talimatı ile ATV'li polis ekiplerinin berber dükkanında yaptığı aramada bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik hap, esrar öğütücü ve esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, kasatura, kelebek olarak tabir edilen bıçak ve çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirildi. İş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.

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