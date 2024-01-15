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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında rastgele ateş eden maganda yakaladı

İzmir'de sokak ortasında rastgele ateş eden maganda yakaladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda sokağa rastgele ateş eden bir maganda, polisi görünce silahını otluk alana attı. Çapraz sorguda silahın yerini söyleyen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
İzmir’de sokak ortasında rastgele ateş eden maganda yakaladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Postacılar Mahallesi 6067 Sokak'ta, bir kişinin sokakta rastgele ateş açtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreste sıkı çalışma yürüten polis, belirtilen eşkal üzerine olayı gerçekleştiren Ş.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Yapılan üst aramasında silaha rastlanmazken, polisin çapraz sorgusu üzerine şüpheli, tabancayı üzerinden otluk bir alana attığını itiraf etti. Belirtilen noktada yapılan aramada suç aleti tabanca ele geçirilirken Ş.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan magandanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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