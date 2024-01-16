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Haberler İzmir İzmir dahil 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İzmir dahil 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir dahill 12 ilde yapılan terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir dahil 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet ve terör örgütünün propagandasını yapmak olaylarına yönelik çalışma yürütüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından sabah 05.00 itibarıyla 12 ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalar sürerken, firari durumda olduğu belirlenen 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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