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İzmir'de azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan şahsın kimliği, elindeki dövme sayesinde tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şahsın daha önce de birçok kez aynı suça karıştığı öğrenildi.

İHA
İzmir’de azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 908. Sokak'taki bir iş yerinin güvenlik kamerası gözlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerindeki kamera görüntülerini dikkatle izleyen ekipler, hırsızlığı elinde dövme olan bir şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Dövme figüründen yola çıkan polis, araştırmalarını derinleştirerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi S.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede S.D.'nin aynı suçtan 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.

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