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Haberler İzmir Piyasa değeri 1 milyondan fazla! İzmir'de binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyondan fazla! İzmir'de binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak alkol ihbarı üzerine ekipler bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 240 bin TL olan 6 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

İHA
Piyasa değeri 1 milyondan fazla! İzmir’de binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince bir işletmeye yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 240 bin TL olan yaklaşık 6 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 240 bin TL olan 5 bin 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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