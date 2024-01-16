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Haberler İzmir Tek operasyonla 107 torbacıya suçüstü

Tek operasyonla 107 torbacıya suçüstü

FATİH ŞENDİL
Tek operasyonla 107 torbacıya suçüstü
İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve ekibi uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Dün ekipler yaptığı operasyonda 107 torbacıyı gözaltına aldı. Gittiği her yerde ilk sorun olarak karşısına çıkan uyuşturucu ile mücadelede sonuna kadar çalışmalarına devam eden Celal Sel ve ekibi, yakalama oranlarında önemli bir artışın gözlemlendiğini anlattı. Narkotik ekipleri önceki gün sabaha karşı eş zamanlı operasyonla adresleri daha önce belirlenen ve takip altındaki 107 torbacıya baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu malzeme, silah ve bir miktar para ele geçirildi. Narkotik Şube yetkilileri; artık 'köşe başlarında, parklarda uyuşturucu satılıyor' algısını kırdıklarını ve geleceğin en büyük terörü olarak kabul edilen uyuşturucu ile mücadelede sonuna kadar savaşacaklarını dile getirdi
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