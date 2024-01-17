Güzellik merkezinde kıskançlık dehşeti

İzmir'de güzellik merkezi sahibi olan Merih Altıncelep ve Burçin Pırıl Altıncelep'in yanlarında çalışan Sercan Çelik, cinayete kurban gitti. Sercan Çelik'i eşiyle aralarında bir şeyler olduğundan şüphelendiği için öldürdüğünü itiraf eden Merih Altıncelep, polise teslim oldu. Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında Pırıl Güzellik Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre Merih Altıncelep, eşinin sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, Sercan Çelik ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü.

YARDIM ÇAĞIRMAK İSTEDİ

Güzellik merkezine gelen kadınların ve eşinin yanında bıçaklı kavgaya dönen olayda öfkeli koca Merih Altıncelep, yanında getirdiği bıçakla Çelik'i boynundan ve kalbinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polise bıçakla birlikte teslim olan Merih Altıncelep, "Sercan Çelik'in eşimle ilişkisi olduğunu düşünüyordum, bundan şüpheleniyordum. Cinayeti bu yüzden işledim" dedi. Gözaltına alınan Merih Altıncelep sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, talihsiz kuaför Sercan Çelik'in cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.