İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 17 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA DOĞANLAR
17.01.2024 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GÜNALTAY, BARIŞ, SELVİLİ, BOZYAKA, SEVGİ, KİBAR, SARIYER
17.01.2024 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK CUMHURİYET
17.01.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
17.01.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI
17.01.2024 saat 10:35 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES KASIMPAŞA, KEMALPAŞA
17.01.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
17.01.2024 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
17.01.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
17.01.2024 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY, OVAKENT
17.01.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR
17.01.2024 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.