Kedi infazcısına ekiplerden suçüstü

İzmir'de, sokaktan topladığı kedileri oturduğu dairede öldürdükten sonra apartmanın bahçesine atan şüpheli, komşularının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Karşıyaka ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde çok sayıda ölü kedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kedileri öldüren kişi tespit edildi. Apartmanın 2. katında oturan K.K.'nın bir süredir sokaktan topladığı kedileri dairesinde vahşice öldürdükten sonra bahçeye attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, K.K.'nın oturduğu daireye baskın düzenledi ve gözaltına aldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen K.K. tutuklandı.