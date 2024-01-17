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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji'den İzmir'e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Son dakika İzmir haberleri...Meteoroloji, yarın ve cuma günü için İzmir'e kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

DHA
Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Son dakika İzmir haberleri...Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın ile cuma günleri İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde sona ermesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

KUZEY EGE İÇİN UYARI
Ayrıca, Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

FIRTINADAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.
Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.
Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.
Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.
Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.
Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.
Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.
Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

FIRTINA SIRASINDA "Güvende olun"
Mümkün olduğunca içerde kalın.
Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.
Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.
Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.
Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.
İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.
Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.
Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.
Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

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