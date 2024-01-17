Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

FIRTINADAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.

Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.