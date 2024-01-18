İzmir’deki feci kaza: Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Tire-Bayındır yolu Hüseyin Ağa Köprüsü üzerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Asil Can Duran (35), Salih Kaan Özaslan (20), Poyraz Y. (20) Ahmet Can A. (18) Okan A. (29), otomobil ile Tire'den Bayındır istikametine doğru giderken Hüseyin Ağa köprüsüne yakınlarında bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde bulunan bazı gençler yola savruldu. Kaza sonrası araç içinde bulunan 35 yaşındaki Asil Can Duran ile 20 yaşındaki Salih Kaan Özaslan, olay yerinde hayatın kaybetti. Kazada yaralan araç içindeki Poyraz Y., Ahmet Can A., Okan A. ise ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.