  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki feci kaza: Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 ağır yaralı

İzmir'deki feci kaza: Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

İHA
İzmir’deki feci kaza: Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Tire-Bayındır yolu Hüseyin Ağa Köprüsü üzerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Asil Can Duran (35), Salih Kaan Özaslan (20), Poyraz Y. (20) Ahmet Can A. (18) Okan A. (29), otomobil ile Tire'den Bayındır istikametine doğru giderken Hüseyin Ağa köprüsüne yakınlarında bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde bulunan bazı gençler yola savruldu. Kaza sonrası araç içinde bulunan 35 yaşındaki Asil Can Duran ile 20 yaşındaki Salih Kaan Özaslan, olay yerinde hayatın kaybetti. Kazada yaralan araç içindeki Poyraz Y., Ahmet Can A., Okan A. ise ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA