İzmir’deki yangın faciasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün sabah saatlerinde bir kozmetik deposunda bulunan işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında depoda bulunan kozmetik ürünlerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken, yangında Kadir Zor adlı işçi hayatını kaybetti.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Bir aracın da zarar gördüğü olayda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yaralı durumda olan ve hayatını kaybeden Kadir Zor ile abi kardeş oldukları öğrenilen Mustafa Zor'un yanı sıra diğer yaralılar Abdullah Genç ile Yelit Özçelik ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yelit Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.