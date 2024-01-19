Korkunç son

İzmir'in Tire ilçesinde 5 gencin içinde bulunduğu otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle köprü korkuluklarına çarparak demir yığınına döndü. Feci kazada Asil Can Duran (35) ve Salih Kaan Özaslan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi. Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18) ve Okan Acar (29) adlı gençler ise ağır yaralandı.

HURDAYA DÖNDÜ

Tire'yi yasa boğan kaza dün sabaha karşı 03.45 sıralarında Tire-Bayındır karayolu, Hüseyin Ağa Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece boyu Tire'de birlikte eğlenen gençler 35 YAD 69 plakalı otomobile binerek Bayındır istikametine doğru yola çıktı. Otomobil, Hüseyin Ağa köprüsüne yaklaştığı sırada aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkak köprü bariyerlerine çarptı. Adeta hurda yığınına dönen otomobil iki gence mezar oldu. Oto yıkamacısı işiyle uğraşan Asil Can Duran ve reklam firması sahibi olduğu öğrenilen Salih Kaan Özaslan'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Otomobili kimin kullandığı henüz netlik kazanmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Asil Can Duran'ın, annesi Figen Duran'ı, 1989 yılında trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kurtarma ekipleri tarafından parçalara ayrılan otomobilin içinden ağır yaralı olarak çıkarılan Poyraz Yılmaz, Ahmet Can Acar ve Okan Acar ise ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Ahmet Can Acar, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.