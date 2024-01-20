İzmir, İstanbul’un uydusu olamaz!

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP'deki aday belirleme süreci ile ilgili olarak açıklama yaptı. CHP'deki aday tartışmaları üzerine yorum yapan İnan, İmamoğlu-Özel arasındaki ilişkiye dikkat çekerek İzmir adayının belirlenmesi noktasında İmamoğlu faktörünün olabileceğini iddia etti.

KRONİK SIKINTILAR

İNAN, "İzmir çantada keklik göreceğiniz kent değil. İstanbul'dan yönetilecek kent değil. İstanbul'un uydusu asla olamaz İzmir. CHP'de kimin genel başkan belli olmadığı için eş başkanlık yaptıkları için genel başkan tartışması devam ederken CHP'nin bu konuda karar vermesi zorlaşıyor. Sözüm ona en güçlü oldukları yerde bu tartışmadan adaylarını bile açıklayamıyorlar" dedi. İzmir'in belediyecilik anlamında geride olduğunu söyleyen İnan, "Son 25 yıldır CHP belediyeciliği anlayışı ile çok sıkıntılar ile boğuştu İzmir. O kadar kronik sıkıntılar var ki şehircilik çökme noktasına geldi. CHP'nin 5 yıl boyunca geriye götürdüğü şehri, ilk 1 sene içinde adayımız ile tüm kronik sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve İzmir'i yeni imkanlarla buluşturmayı vaat edeceğiz" dedi.