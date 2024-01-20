İzmir’deki fabrika yangınına 2 tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir süre önce faaliyetine son verilen parfüm fabrikasında çıkan, işçiler Kadir Zor (43) ile Yelit Özçelik'in (49) yaşamın yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen fabrika yetkilileri M.Ü. ve B.Ç. tutuklandı. İlk incelemede; deodorant dolumu yapan sistemde parlama sonucu yangının çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi. Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürerken, fabrika yetkilileri M.Ü. ve B.Ç. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.