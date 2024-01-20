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Haberler İzmir Narkotik polisi İzmir’de satıcılara göz açtırmıyor

Narkotik polisi İzmir’de satıcılara göz açtırmıyor

HABER MERKEZİ
Narkotik polisi İzmir’de satıcılara göz açtırmıyor
İzmir'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 61'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla 23 kişi ise serbest bırakıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin3 ay süren takibinin ardından 15 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin destek verdiği, 200 polisin katılımıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen helikopter destekli operasyonda 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 61'i tutuklandı, 23 kişi ise serbest bırakıldı.
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