İzmir’de 7 saatlik su kesintisi | İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait İzmir'in su kesintisi detaylarını duyurdu. Buna göre İzmir'de bugün Buca, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş ilçelerinde su kesintileri bekleniyor. İşte 21 Ocak Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 21 OCAK PAZAR

BUCA UFUK

21.01.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA YALI

21.01.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ATATÜRK, 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, MUSABEY, KESİK, ÇAVUŞ

21.01.2024 saat 07:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KONAKLI, OVAKENT

21.01.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.