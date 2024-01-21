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İzmir'de kan donduran olay! Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Bora İnan, ardından polise ihbarda bulundu. İnan'ın ilk ifadesinde, yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının tartıştığını, kendisinin babasıyla küs kaldığını söylediği öğrenildi.

DHA
İzmir’de kan donduran olay! Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çıkan tartışmada oğlu Bora İnan (20) tarafından sırtından bıçaklanan Cihan İnan (46), yaşamını yitirdi. Polise ihbarda bulunup olay yerinden kaçan Bora İnan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNE YAKIN BAŞKA BİR SOKAKTA YAKALANDI

Cihan İnan'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babasını bıçakla öldürüp kaçan Bora İnan ise olay yerine yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bora İnan'ın ilk ifadesinde, yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının tartıştığını, kendisinin babasıyla küs kaldığını, bugün ise çıkan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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