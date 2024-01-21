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İzmir'de tefecilere baskın

HABER MERKEZİ
İzmir’de tefecilere baskın
İZMİR'İN 4 ayrı ilçesinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Karşıyaka, Buca, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde ekonomik durumu kötü olan, acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırarak senet imzalatan, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 7 kişinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11'i çeşitli isimler adına düzenlenmiş, 46 boş senet, ruhsatsız 1 tabanca, 13 uzun namlulu silah fişeği, para hesaplarının tutulduğu defter ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı mahkemece kontrol şartıyla olmak üzere toplam 7 şüpheli serbest bırakıldı.
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