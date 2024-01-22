İzmir’de bir gecede çifte cinayet

İzmir'de önceki akşam Karabağlar'da iki farklı cinayet işlendi. Babası Cihan İnan'ı sırtından bıçaklayan Bora İnan, kendini ihbar etti. Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre; Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında tartışma çıktı. Bora İnan, bıçakla babası İnan'ı yaraladı. Şüpheli, ardından 112'yi arayarak babasını bıçakladığını ve cinayet işlediğini söyledi. Yapılan kontrolde Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bora İnan ise olay yerine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; babasının annesine bağırdığını duyunca sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen İnan tutuklandı.

'LAF ATMA' KAVGASI

Aynı gece Karabağlar Yıldız Caddesi'nde Ali Bahadır Yılmaz ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında 'laf atma' kavgası çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında bulunan bıçakla Şengün'ü göğsünden bıçakladı. Sağlık ekipleri Şengün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Ali Bahadır Yılmaz ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.