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İzmir'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sabah erken saatlerde operasyon yapıldı.

Operasyonda, haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit eden 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi

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