İzmir’de korkunç olay! Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu

1 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Olay yeri çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir kişiye ait kimlik kartına rastlanılamadı. İlk incelemede üzerindeki kıyafetleri de çürüyen ve cinsiyeti de belirlenemeyen iskeletin yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında, insan iskeleti delil torbasına konulup, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.