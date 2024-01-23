İzmir’de korkunç olay! Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu

İzmir'de turistlerin sıkça uğradığı Turgut Reis Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'ndeki Tarihi Asansör yakınında, dün akşam saatlerinde insana ait iskelet bulundu. Tarihi Asansör yakınındaki boş araziye hurda toplamak için gelen bir kişi, insana ait olabileceğini tahmin ettiği iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekibi, iskeletin bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, insan iskeletinin bulunduğu alanda detaylı çalışma yaptı.