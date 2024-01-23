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İzmir’de servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda servis aracı çarptığı yolcu minibüsünü devirdi. Kaza sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
İzmir’de servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saat 16.00 sıralarında Buca ilçesinde edinilen bilgiye göre, Buca Özbekistan Caddesi'nden gelmekte olan Evka-1-Kemer arasında yolcu taşıyan minibüs ile Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametinde ilerleyen servis aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu minibüsü devrilirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Çevredeki vatandaşların da yardımına koştuğu olayda adrese gelen sağlık ekiplerince hafif şekilde yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak yakınlarda bulunan hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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