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Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirine suçüstü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

İzmir'de zehir tacirine suçüstü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüren polis ekipleri suç üstü yakaladıkları ��üphelinin motosikletinde arama yaptı. Yapılan aramadan şarj aleti içerisinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi.

İHA
İzmir’de zehir tacirine suçüstü: Şarj aletinde uyuşturucu bulundu

Son dakika İzmir haberleri... Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle takibe aldığı E.T.'yi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakaladı. Karşıyaka'ya motosikletiyle geldiği belirlenen şüphelinin motosikletini arayan polis, cep telefonu şarjı adaptörü içerisine gizlenmiş satışa hazır olarak 10 paket halinde kokain maddesi buldu.

EVİNDE DE NARKOTİK MADDE ÇIKTI

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından E.T.'nin evinde yapılan aramada ise, 588 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.T. tutuklandı.

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