Valilik ve Meteoroloji’den Ege’ye fırtına uyarısı! Yarın o saatlere dikkat

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Başlama-Bitiş Zamanı
24.01.2024 06.00 - 24.01.2024. 18.00 TSİ
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Başlama-Bitiş Zamanı
24.01.2024 06.00 - 24.01.2024. 18.00 TSİ
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.
ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINADAN KORUNMA
Fırtınadan önce "Hazırlıklı olun"
Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.
Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.
Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.
Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.
Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.
Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.
Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.
Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
Fırtına sırasında "Güvende olun"
Mümkün olduğunca içerde kalın.
Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.
Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.
Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.
Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.
İçerideki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.
Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.
Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.
Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.