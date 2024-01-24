İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Cezaevi firarisi öyle bir yerde yakalandı ki

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D. (31), saklandığı adreste operasyonla yakalandı. G.D.'nin evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ortaya çıktı. G.D.'nin kömürlük kısmında silah ürettiği ve uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 9 tabanca, tabanca yapımında kullanılan aletler ile uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.