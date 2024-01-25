Başkan Erdoğan İzmir’e geliyor! AK Parti’nin ilçe adayları vitrine çıkıyor

AK Parti'de Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının adından merakla beklenen ilçe belediye başkan adayları kim olacak sorusu hafta sonu yanıt bulacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de aday tanıtım toplantısına katılarak partisinin 30 ilçe adayını açıklayacak.

ADAY TANITIM TOPLANTISI 13.00'DA BAŞLAYACAK

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'da başlayacak. Erdoğan saat 15.00'da da geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesinin resmi açılışını gerçekleştirecek.

SAYGILI DUYURDU

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ocak Cumartesi günü aday tanıtım toplantısı ve şehir hastanesi açılışı için izmire geleceğini duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tüm İzmirlileri aday tanıtım toplantısı ile hastane açılışına davet etti. Saygılı sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada: "Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İzmir'imizin 30 ilçe aday tanıtım toplantısını ve İzmir Şehir Hastanesi Açılış törenini büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. 30 ilçemizin belediye başkan adaylarının açıklanacağı Tanıtım toplantımıza ve İzmir Şehir Hastanesi açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerine yer verdi.