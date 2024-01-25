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Haberler İzmir Bu hastalık kalp krizine benziyor

Bu hastalık kalp krizine benziyor

HABER MERKEZİ
Bu hastalık kalp krizine benziyor

İzmir'de şiddetlenerek süren göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan Mete Karan'a (17), bölgesel miyokardit (kalp kası iltihabı) teşhisi konuldu.

'KARDİYOLOJİYE BAŞVURULMALI'

Doç. Dr. Önder Doksöz, özellikle geçirilmiş grip, Covid-19 gibi viral hastalıklar sonrasında kalp krizini taklit eden belirtilerin görülebildiğini, literatürde bildirilmiş 6 vaka bulunduğunu, Mete'nin 7. vaka olduğunu söyledi. Doç. Dr. Doksöz, "Mete'nin EKG'si bir kalp krizini işaret ediyordu ve kalp enzimleri yüksek çıktı. Anjiyoda bir damar tıkanıklığı saptamayınca, kalp krizini şüphemizden çıkardık. Bizim için önemli olan ikisini ayırt etmek. Çünkü ikisinin tedavisi tamamen farklı. Mete, öncesinde Covid-19 geçirmiş. Bir çocukta ya da yetişkinde ani başlangıçlı göğüs ağrısı görüldüğünde, özellikle öncesinde viral bir hastalık geçirilmişse, kardiyoloji bölümüne başvurmalı" dedi. Mete Karan ise çok strese girdiğini ama şu an iyi olduğunu söyledi. Karan, "Literatüre gireceğimi düşünmezdim" dedi.

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