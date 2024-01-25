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Haberler İzmir İzmir’de 22 yıl 10 ay hapis cezası olan şahsa operasyon

İzmir’de 22 yıl 10 ay hapis cezası olan şahsa operasyon

HABER MERKEZİ
İzmir’de 22 yıl 10 ay hapis cezası olan şahsa operasyon
İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede yapılan denetimlerde durumundan şüphelendikleri A.K.'yı durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama gibi 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.K.'nın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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