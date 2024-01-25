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Haberler İzmir İzmir’de yeğeni katledilen amcadan yürek yakan sözler! “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

İzmir’de yeğeni katledilen amcadan yürek yakan sözler! “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

Son İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesin bir eve zorla giren gözü dönmüş cani 34 yaşındaki kadını bıçakladığı sırada çığlık atan 12 yaşındaki kız çocuğunu da öldürdü. Otopsi işlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesini almaya gelen acılı amca, "12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki? Hunharca nasıl öldüre bilir? Bunu değil bir insan bir yaratık bile yapamaz" dedi.

İHA
İzmir’de yeğeni katledilen amcadan yürek yakan sözler! “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz'i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı.

Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz'i de yaraladı. Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

"BUNU DEĞİL BİR İNSAN BİR YARATIK BİLE YAPAMAZ"

Küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün aile yakınlarına teslim edildi. Yeğeni 12 yaşındaki Behiye Ediz'in cenazesini almak için gelen amca Beşir Ediz (32), "Yeğenim daha 12 yaşındaydı. Çocuktu. Çocuktan ne istenebilir ki? 12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki? Hunharca nasıl öldüre bilir? Bunu değil bir insan bir yaratık bile yapamaz. Küçücük çocuktan ne isteyebilir ki bir insan. Hangi ceza verilirse verilsin bizim içimizdeki acıyı dindiremez" dedi. Öte yandan, cinayet zanlısı L.M., dün akşam saatlerinde Buca ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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