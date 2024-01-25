Vali Elban’dan çiçek mesaisi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektör Buluşması etkinliğine katıldı. Sektörün bölge halkına istihdam sağladığını ve ihracat fazlası verdiğini kente geldiğinde öğrendiğini dile getiren Vali Elban, "Bayındır'da çiçek üretimi olduğunu biliyorduk ama potansiyelin bu kadar büyük olduğunu, üretimin bu kadar fazla, bu kadar çok insanın çalıştığını ve ihracat fazlası veren bir sektöre dönüştüğünü ben İzmir'e geldikten sonra da öğrendim" dedi. Etkinliğin sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere düzenlediğini aktaran Vali Süleyman Elban, şöyle konuştu: "Sektörü daha sağlıklı bir şekilde nasıl geliştirebiliriz? Daha fazla katma değer yaratıp daha fazla ihracat, daha verimli bir üretim ve yaşanan sorunlarında daha aza indirilmesiyle ilgili çabalar sarf edelim."