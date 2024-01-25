  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yaralı halde hastaneye giderken canından oldu

Yaralı halde hastaneye giderken canından oldu

HABER MERKEZİ
Yaralı halde hastaneye giderken canından oldu
İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, silahla vurulduktan sonra otomobiliyle kaza yapan 31 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Recep Baysener idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Baysener'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken otomobilin kaza yaptığı saptandı. Tedaviye alınan Recep Baysener, hayatını kaybetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA