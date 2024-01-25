Yaralı halde hastaneye giderken canından oldu

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, silahla vurulduktan sonra otomobiliyle kaza yapan 31 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Recep Baysener idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Baysener'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken otomobilin kaza yaptığı saptandı. Tedaviye alınan Recep Baysener, hayatını kaybetti.