  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir ve Manisa 'da eş zamanlı operasyon! ‘Soyulan kuyumcuda kimliğiniz bulundu’ yalanıyla dolandırdılar

İzmir ve Manisa 'da eş zamanlı operasyon! ‘Soyulan kuyumcuda kimliğiniz bulundu’ yalanıyla dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonda, telefonda kendilerini polis gibi tanıtarak 'Kuyumcu soygunu sonrası olay yerinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla insanları dolandırılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA
İzmir ve Manisa ’da eş zamanlı operasyon! ‘Soyulan kuyumcuda kimliğiniz bulundu’ yalanıyla dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtarak, 'Kuyumcu soygunu oldu. Kimliğiniz olay yerinde bulundu. Siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor' yalanıyla, yaklaşık 2,5 milyon TL tutarında altın ve nakit dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, önceki gün, şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler Ş.Ş., T.Ö., F.Ş. ve M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırdıkları altın ve paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, otomobil satın aldıkları belirlendi. Otomobile el koyuldu. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. ve T.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler F.Ş ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA