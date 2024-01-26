İzmir’de vahşet! 11 köpek zehirlenerek öldürüldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, farklı noktalarda zehirlenmiş olarak bulunan 13 sokak köpeğinden 11'i öldü, 2'si ise tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir Mahallesi'nde oturan Merve Çınar (34), 23 Ocak'ta evinden çıktığı sırada 8211/7 Sokak'ta sahiplenip, beslediği 'Çorap' isimli köpeği yol kenarında ağzı köpükler içinde yerde yatarken buldu. Yerde pembe renkli bir mama gören Çınar, beslediği köpeği Çorap'ın bunu yiyerek zehirlenmiş olabileceğinden şüphelendi. Bu sırada komşusu Yiğit Koçtürk de Çınar'ın yanına gelerek, mahalledeki bir parkta 2 köpeğin daha aynı durumda olduğunu söyledi. Olay üzerine polise ihbarda bulunan Çınar ve komşuları, mahallede bulunan diğer köpekleri aramaya başladı.