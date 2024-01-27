Baysener cinayetinde zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesinden dolayı husumetlisi tarafından tabancayla vurulup, ardından kaçmaya çalışırken kaza yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Baysener'in (31) ölümüyle ilgili soruşturmada Baran Aktaş tutuklandı. Olay, 23 Ocak günü saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Aktaş, yanında getirdiği tabancayı Baysener'e doğrulttu. Baran Aktaş, otomobiliyle kaçmaya çalışan Baysener'in arkasından ateş etti. Baysener, direksiyon hakimini kaybederek takla attı. Recep Baysener hayatını kaybetti. Baran Aktaş tutuklanırken Kadir Akbaş, Deniz Can ve Önder Bingöl adli kontrolle serbest bırakıldı.