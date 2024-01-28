Eşi tarafından katledilen Gözde’nin son sözü: Anne Serdar burada çabuk aşağı in

'PARKA ULAŞTIĞIMDA GÖZDE YERDE YATIYORDU'

Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi ise olay günü yaşananları, "Kızım 17.00'de işten çıkacaktı. Normalde biz kendisine eşlik ediyorduk. Üst komşum 'Ben alırım işten abla' dedi. Kızımla öğle molasında konuşmuştuk. 'Sen istediklerimi hazırlayacaksın diye bugün yemek yemeyeceğim' dedi. İşten çıkmasına yakın birkaç kez aradım ama cevap vermedi. Fakat, babasını arayıp, 'Biz yoldayız' diye bilgi vermiş. Sonra 16.55'te beni aradı. 'Anne ben geldim, parkın oradayım' dedi. Dikkat etmesini söyledim. 'Kimse yok' dedi. Ne yaptığımı sordu. Yemekleri hazırladığımı, namaz kılacağımı söyledim. Ezanın okunmaya başladığını ve babası için tatlı aldığını söyledi. Bir anda kızım 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' dedi. Ben koştum. Hatta bu arada eşimi de uyandırmak için kendi zilimize bastım. Eşimin yanına gidip uyandırmaya vaktim yoktu. Evimiz zemin üstü 1'inci katta. Bu esnada 4 el silah sesi duydum. Parka ulaştığımda Gözde yerde yatıyordu" dedi. Gözü yaşlı anne Gülhan Madi, "Kanlar içinde gördüm kızımı. 'Gözde geldim, duyuyor musun' diye sordum ancak hiçbir ses vermedi'. Kızımın katiline en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Adalet istiyorum" dedi.