Eşi tarafından katledilen Gözde’nin son sözü: Anne Serdar burada çabuk aşağı in

'EVLENMELERİNDEN 1 YIL SONRA KIZIM ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADI'
Gözde Karamus'un babası Yüksel ve annesi Gülhan Madi, acılarının ilk günkü gibi tazelediğini koruduğunu söyledi. Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızının olaydan 3 yıl önce Serdar Karamus ile tanışıp evlendiklerini belirtip, "Başlangıçta biz, bu evliliği onaylamadık. Ancak, kızımın istemesi üzerine razı olduk" dedi. Kızının evlenmesinden 1 yıl sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten iki çoçuk babası baba Madi, "Kızımı işkence boyutunda dövmeye başlamıştı. Kızımın üzerine çaydanlıktan sıcak su dökmüş. Bağlayıp, dövmüş. Dinlene dinlene dövmüş. Banyo yaparken çıplak yerlerine kabloyla vurmuş. Kaldıkları sitenin bahçesinde, herkesin gözü önünde darbetmiş. Kredi kartlarını, maaşını alıyormuş. Artık dayanamayınca kızım gelip, durumu bize anlattı. Geçen 8 Kasım'da boşanma davası açıldı" dedi.