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Haberler İzmir Fabrika yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi

Fabrika yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi

HABER MERKEZİ
Fabrika yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi
İzmir'in Çiğli ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 3'e yükseldi. Yangın, 17 Ocak sabahı 08.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kozmetik deposunda bulunan işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan çıkan yangında depodaki kozmetik ürünler nedeniyle patlamalar meydana geldi. Kadir Zor adlı işçi hayatını kaybederken, bir gün sonra da yaralılardan Yelit Özçelik hayatını kaybetti. Dün akşam ise hastanede tedavisi süren Abdullah Genç yaşamını kaybetti. İşçilerden Mustafa Zor'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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