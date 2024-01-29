İzmir polisi faili meçhul olaylara savaş açtı: 185 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü huzur uygulamalarının yanı sıra, faili meçhul olayların çözüme kavuşturulması için de detaylı çalışma yürüttü. 1 - 27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, 114 bin 831 vatandaş ile 10 bin 280 araç ve 9 bin 423 motosikletin sorgusu gerçekleşti.

Uygulamalar kapsamında gerçekleştirilen Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu sonucu çeşitli suçlardan aranan 363 şüpheli yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 20, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 192 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Sorgulamalarda, 30 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

FAİLİ MEÇHULE SAVAŞ

Öte yandan polis ekiplerinin, faili meçhul konular üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarda, 122 konu çözüme kavuşturulurdu. Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 185 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.