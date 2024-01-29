İzmir polisinden ruhsatsız iş yerine kumar baskını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

BİNLERCE LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkemeden alınan karar sonucu adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız silah ve şarjör, 20 fişek, 47 bin 200 TL ve 100 dolar, 483 adet para yerine geçen çip, 89 kutu iskambil oyun kağıdı ve 4 adet özel yapım zar ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye 5326 SKM 34. Maddesi gereğince toplam 83 bin 525 TL, 1 şahsa ise 4207 SKM 5/1 Maddesi gereğince 977 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu şahıs hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı.

SUÇ EŞYALARINI ÖZEL BÖLMEYE SAKLAMIŞLAR

Ayrıca, iş yerinde yapılan detaylı aramada; kumar oynanan masanın altında iş yeri zeminine çukur açarak zula tabir edilen kapaklı özel bir bölüm oluşturulduğu, muhtemel bir polis baskınında şüphelilerin suç eşyalarını bu bölmeye sakladıkları belirlendi.