İzmir’de feci kaza! 2 arkadaş otomobilin camından fırlayarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde Anadolu Caddesi kayıkçı rampası yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ön camdan fırlayan otomobildeki Burak Kadir Göktaş (20) ile arkadaşı Serhat Yıldırım (20), kanlar içinde yerde kaldı. Yaralıları görenler kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burak Kadir Göktaş ile Serhat Yıldırım'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsünün tespiti ve olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.