“Kızımın son sözü ‘Serdar burada’ oldu”

İzmir'de 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Sedat Kahraman Parkı'nda bir tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un (29) önü bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (31) tarafından kesildi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Serdar Karamus, tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp yaşamını sonlandırdı. Gözde Karamus hayatını kaybederken Serdar Karamus ise hastaneye kaldırıldı.

'GÖZDE YERDE YATIYORDU'

Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi olay günü yaşananları anlattı. Gülhan Madi, "Kızım 17.00'de işten çıkacaktı. Normalde biz kendisine eşlik ediyorduk. Üst komşum "Ben alırım işten abla" dedi. Kızım beni 16.55'te aradı, parka geldiğini söyledi. Konuşurken babası için tatlı aldığını söyledi. Fakat bir anda kızım 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' dedi. Hemen koştum, hatta eşimi de uyandırmak için kendi zilimize bastım" derken gözyaşlarına boğuldu. Acı dolu günü anlatmaya devam eden Gülhan Madi, şöyle devam etti: "4 el silah sesi duydum. Parka ulaştığımda Gözde yerde yatıyordu. Kanlar içinde gördüm kızımı. 'Gözde geldim, duyuyor musun' diye sordum ancak hiçbir ses vermedi. Kızımın katiline en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı. Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi (71) de kızını öldüren Serdar Karamus'a en ağır cezanın verilmesini isteyerek bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.