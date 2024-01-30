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Haberler İzmir İzmir merkezli 9 ilde sol terör örgütlerine operasyon: 30 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde sol terör örgütlerine operasyon: 30 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 9 ilde sol terör örgütlerine finans sağlayan 30 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir merkezli 9 ilde sol terör örgütlerine operasyon: 30 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sol terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen 30 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Tekirdağ, Mersin, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Samsun illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, 2'si yurt dışında bulunan toplam 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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