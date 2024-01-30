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Haberler İzmir İzmir'de yasa dışı silah ticaretine operasyon: 5 gözaltı

İzmir'de yasa dışı silah ticaretine operasyon: 5 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de yasa dışı silah ticaretine operasyon: 5 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, Tire ilçesinde yasa dışı silah sattığı belirtilen kişilere yönelik, dün operasyon yaptı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki baskında 1 MP 41 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca mermisi ve çok sayıda namlu açma için kullanılan teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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