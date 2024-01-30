  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kumarcılara suçüstü: 83 bin 525 TL ceza

Kumarcılara suçüstü: 83 bin 525 TL ceza

HABER MERKEZİ
Kumarcılara suçüstü: 83 bin 525 TL ceza
İZMİR'İN Buca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, toplam 83 bin 525 TL ceza kesildi. Ekipler, istihbarat çalışmasıyla Yaylacık Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığını belirledi. İş yerindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 20 mermi, 19 fişek ve 100 dolar para, 483 para yerine geçen çip ve özel yapım 4 barbut zarı ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada da kumar oynanan masanın altında, suç eşyalarını saklamak üzere zeminde kapaklı özel bir bölüm oluşturulduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından şüpheliler, serbest bırakıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA