Kumarcılara suçüstü: 83 bin 525 TL ceza

İZMİR'İN Buca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, toplam 83 bin 525 TL ceza kesildi. Ekipler, istihbarat çalışmasıyla Yaylacık Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığını belirledi. İş yerindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 20 mermi, 19 fişek ve 100 dolar para, 483 para yerine geçen çip ve özel yapım 4 barbut zarı ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada da kumar oynanan masanın altında, suç eşyalarını saklamak üzere zeminde kapaklı özel bir bölüm oluşturulduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından şüpheliler, serbest bırakıldı.