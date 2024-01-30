CHP’de İzmir krizi büyüyor! Üstü çizilen Soyer partisini yerden yere vurdu

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili günlerdir süren koltuk kavgasında nihayet adaylar açıklanabildi. En önemli değişim Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. 5 yıl boyunca kente kayda değer bir hizmet yapmayan ve adı sürekli skandallarla gündeme gelen Tunç Soyer dönemi sona erdi. Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve ardından da Parti Meclisi'nin kararıyla Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı oldu. Başarısız bir dönem geçiren Soyer'in son ana kadar sürdürdüğü ve zaman zaman genel merkezi üstü kapalı tehdide varan girişimleri yetmedi. Kavga gürültü ve sert tartışmaların yaşandığı MYK ve PM'de ilçe belediye başkan adayları da belli olurken, büyük sürprizler yaşandı. İlçe belediyelerin başkanlarının sadece 3'ünü görevde bırakan CHP, İzmir'de belediyecilikteki başarısızlığını kendi eliyle tescillemiş oldu. Soyer'e yakın hiçbir isim, koltuğunu koruyamadı. Soyer, Tugay'ı tebrik edip başarılar dilerken kararın kendisine geç bildirildiğini savunarak sert konuştu.

TUNÇ SOYER'DEN İLK YORUM GELDİ

Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada tepkisini dile getirirken aday belirleme sürecini şöyle değerlendirdi: Sevgili İzmirliler, önce Seferihisar'da sonra da İzmir'de canla başla çalıştım, bu süre içinde Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattım. Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları, saygıyla anılacak, temiz ve başarılı işler yapmaya gayret ettim. Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmadım. Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat.

PARTİSİNİ YERDEN YERE VURDU

35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.

"ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ ADİL DEĞİL"

Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır.

"SADECE SİYASİ ÖDÜLLENDİRME CEZALANDIRMA YOLUNA GİDİLDİ"

Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir.

Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır. Bütün bu eleştirilerden bağımsız olarak, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı kutluyor, üstün başarılar diliyorum.