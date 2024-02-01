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Haberler İzmir Bornova'da olaylı gece: Metro istasyonundaki kavgada kan aktı

Bornova'da olaylı gece: Metro istasyonundaki kavgada kan aktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir metro durağında iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA
Bornova’da olaylı gece: Metro istasyonundaki kavgada kan aktı

İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında Bornova'daki metro istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve kuzeni S.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa süreden yakalanan K.P. ve Y.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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