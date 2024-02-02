Çankırı’dan mahallelere ‘Acil Tim” modeli

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında Hatay'da apartman görevlileri ile bir araya geldi. Çankırı, "Her mahallemizde kamusal hizmetlerde en kısa ve en hızlı şekilde yerinde çözüm üretmek ve müdahale etmek için mahalle muhtarlıkları bünyesinde 'acil timler' kuracağız" dedi.

"KAN TAZELENMELİ"

Siyaset kuramının en önemli maddesinin 'adalet' olduğunu hatırlatan Çankırı, "Konak kentin en önemli dinamiğidir. Burası, kentin kalbidir. Ancak burada sağlıklı kararlar alabilmek adına, kan tazelemek gerekiyor. Başarı omuz omuza sergilediğimiz dayanışma ile yaşanır" diye konuştu.

'BAŞ AKTÖR VATANDAŞTIR'

YEREL siyasette baş aktörlerin vatandaşın kendisi olduğunu belirten Çankırı, Konak'ın karış karış hizmetle donatılacağını belirterek, "Her mahallemizde kamusal hizmetlerde en kısa ve en hızlı şekilde yerinde çözüm üretmek ve müdahale etmek için mahalle muhtarlıkları bünyesinde 'acil timler' kuracağız" dedi.